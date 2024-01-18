Экс-замминистра иностранных дел арестовали в Польше – СМИ

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Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали в Варшаве экс-замминистра иностранных дел Петра Вавжика. Об этом сообщает Polsat.

Телеканал со ссылкой на полученное коммюнике национальной прокуратуры сообщает, что прокурор города Люблина из департамента по борьбе с организованной преступностью и коррупцией обвинил задержанного в превышении полномочий в целях получения материальной выгоды и предоставлении служебной информации неуполномоченному лицу.

По данным прокурора, Вавжик совершил данные преступления в период с февраля 2022 по май 2023 года.

До этого его и девять других чиновников МИД обвинили в том, что они незаконно выдали 200 тысяч польских виз мигрантам из арабских и африканских стран в 2022 году. Если обвинения будут доказаны, Вавжика могут приговорить к 10 годам тюрьмы.

Ранее в Польше задержали бывшего главу МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика. В 2015 году их признали виновными в махинациях с земельными участками и коррупции, которые были совершены в 2007 году. Однако тогда их помиловали решением президента Анджея Дуды.

Позднее Каминьский объявил голодовку Он назвал лишение его депутатского мандата и осуждение за борьбу с коррупцией актом политической мести. Вонсик объявил голодовку вслед за наим.