Отправленный в СИЗО экс-замглавы МВД Польши объявил голодовку

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Экс-замглавы МВД Польши Мачей Вонсик, который попал в следственный изолятор из-за дела восьмилетней давности, объявил голодовку вслед за своим бывшим начальником Мариушем Каминьским. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жену Вонсика Рому.

Каминьский объявил голодовку накануне. Он назвал лишение его депутатского мандата и осуждение за борьбу с коррупцией актом политической мести.

Он направил письмо в Минюст, где сообщил, что считает себя политзаключенным. Ведомство в ответ заявило, что голодовка – это его право, но предупредило, что медики будут следить за его состоянием.

Каминьского и Вонсика задержали во время церемонии назначения советников главы Польши Анджея Дуды в президентском дворце.

Восемь лет назад чиновников обвинили в превышении полномочий, они получили по 3,5 года тюрьмы. Однако пока решение вступало в силу, Каминьский и Вонсик стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость".

Ставший в 2015 году президентом Анджей Дуда помиловал их. Он нарушил порядок страны, потому что нельзя помиловать людей, если приговор в отношении них не вступил в законную силу. Действия польского лидера оспорили, но ход делу не дали, потому что у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика.

Теперь же суд вынес окончательный и не подлежащий обжалованию приговор. Политики не могут быть депутатами и на протяжении пяти лет не смогут занимать никакие государственные должности.

При этом президент Польши подчеркнул, что считает Каминьского и Вонсика помилованными. По его мнению, приговор в отношении них нарушает нормы конституции.

