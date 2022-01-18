Рогозин сравнил НАТО с бандерлогами из советского мультфильма "Маугли"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Глава "Роскосмоса", бывший постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин сравнил Североатлантический альянс с бандерлогами – вымышленным обезьяньим народом из сказки о Маугли.
Так он прокомментировал заявление генсека альянса Йенса Столтенберга о причинах расширения НАТО на восток.
"Столтенберг <...> заявил, что рекордное продвижение НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе", – написал Рогозин в своем телеграм-канале.
Свой пост политик проиллюстрировал отрывком из советского мультфильма "Маугли", где удав Каа гипнотизирует бандерлогов, чтобы потом их съесть.
Ранее Рогозин отметил, что за последние годы риторика бюрократов НАТО сильно изменилась. Он также назвал хамскими слова Столтенберга, который в ноябре прошлого года заявил о готовности противостоять любой российской агрессии. Глава "Роскосмоса" добавил, что своими высказываниями альянс приучает остальных к агрессивному тону в отношении Москвы.
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