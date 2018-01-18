Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не применяет все санкции против КНДР.

"Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет некоторые санкции", – сказал Тиллерсон, передает "Газета.ру".

По его словам, Россия не соблюдает санкции в первую очередь в отношении поставок топлива, однако на другие области это тоже распространяется.

Ранее Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР. Президент США заявил, что Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса.

По его словам, Москва также оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН. Все это, по мнению Трампа, приводит к тому, что Пхеньян "день за днем" все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.