Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкций ООН в отношении КНДР

18 января, 10:02
Фото: ТАСС/Zuma/Chris Kleponis
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия не применяет все санкции против КНДР.
"Для нас очевидно, что они не применяют все санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет некоторые санкции", – сказал Тиллерсон, передает "Газета.ру".
По его словам, Россия не соблюдает санкции в первую очередь в отношении поставок топлива, однако на другие области это тоже распространяется.
Ранее Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР. Президент США заявил, что Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса.
По его словам, Москва также оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН. Все это, по мнению Трампа, приводит к тому, что Пхеньян "день за днем" все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.
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