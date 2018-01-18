Дональд Трамп обвинил Россию в помощи КНДР

18 января, 07:59
Фото: ТАСС/Douliery Olivier/ABACA
Россия "совсем не помогает" в урегулировании северокорейского вопроса. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
"Россия совсем не помогает нам с КНДР. Россия также нивелирует то, с чем нам помогает Китай", – сказал Трамп, передает Газета.ру.
По его словам, Москва также оказывает содействие Пхеньяну в уклонении от санкций ООН. Все это, по мнению американского лидера, приводит к тому, что Пхеньян "день за днем" все ближе к тому, чтобы создать ракету дальнего радиуса действия, способную достичь территории США.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о ядерной кнопке, появившейся на его столе во время своего новогоднего обращения к гражданам страны. Послание транслировало Центральное телевидение.
Глава государства подчеркнул, что ядерные силы должны сдерживать США в их устремлении "начать войну" с Северной Кореей. Он также отметил, что в зоне поражения ракет Пхеньяна – вся территория Штатов. Ким Чен Ын добавил, что создание национальных ядерных сил КНДР завершено.
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