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17 декабря, 17:57

Политика

Крымские татары призвали ООН признать российский статус Крыма

Фото: depositphotos/diy13@ya.ru

Съезд депутатов из числа крымских татар призвал генсека ООН и членов Совбеза ООН принять российский статус Крыма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обращение парламентариев, принятое на съезде в Симферополе.

В мероприятии приняли участие свыше 400 человек, 200 из которых крымские депутаты всех уровней властей, а также делегаты от общин крымских татар Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Турции, а также лидеры общественного мнения и участники спецоперации.

"Рано или поздно весь мир признает Крым российским, все это лишь вопрос времени. Крым – Россия, это аксиома", – говорится в тексте обращения.

Ранее крымский депутат Михаил Шеремет обращался к избранному президенту США Дональду Трампу с призывом признать российский статус полуострова. Кроме того, он призвал американского политика признать вхождение в состав России других новых регионов. Это, по его задумке, могло бы стать новым началом "честного диалога" между странами.

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