Минюст РФ признал Дальневосточное движение "Маяк" и АНО "Лилит" иноагентами

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Минюст РФ включил Дальневосточное общественное движение "Маяк" и Автономную некоммерческую организацию "Лилит" в реестр иноагентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что сотрудники помещенной в список НКО-иноагентов "Лилит" занимались реализацией социально-правовых норм.

"Маяк" включили в реестр незарегистрированных общественных объединений, которые выполняют функции иностранного агента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимость закона об иноагентах в России неоспорима. При этом Песков считает, что закон будут дорабатывать, отрегулировав его правоприменение. Так, представитель Кремля не исключает, что в будущем средства массовой информации будут объявлять иноагентами не сразу, предоставляя им возможность "исправиться".

