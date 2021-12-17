В Совфеде раскритиковали решение лидеров ЕС о продлении санкций против России

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Решение лидеров стран ЕС о продлении санкций против России в связи с якобы невыполнением Минских соглашений является в корне ошибочным, но ожидаемым, заявил член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков. Об этом сообщает RT.
"Да они все оказались уже в плену санкций. В плену тех решений, которые они приняли до этого, и увязки этих решений с выполнением Минских соглашений. Но Минские соглашения и их выполнение полностью зависят от Украины", – сказал Цеков.
Сенатор напомнил, что Россия не является стороной противостояния в Донбассе, однако ЕС, изначально заняв противоположную позицию, продолжает ее придерживаться.
"Вообще-то санкции за невыполнение Минских соглашений прежде всего должны (если вообще должны) применяться к Украине. Но вот такой оказался Евросоюз. Очень неповоротливый с точки зрения отказа от неверных решений", – подытожил Цеков.
Ранее лидеры стран – членов Евросоюза единогласно поддержали продление экономических санкций против России. Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель. Санкции были продлены на полгода – до 31 июля 2022 года.
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