Москва не ждет от прихода Кэмерона улучшений в диалоге с Лондоном – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва не ждет позитивных изменений в политическом диалоге с Лондоном с приходом Дэвида Кэмерона на пост главы МИД Британии. Об этом заявили в МИД РФ, передает РИА Новости.

Кэмерон был назначен главой МИД Великобритании в начале этой недели. Ранее он занимал пост премьера страны с 2010 по 2016 год, отказавшись от полномочий после неудачного референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС.

"Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией", – заявили в МИД РФ.

В ведомстве добавили, что первые же высказывания Кэмерона в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах. По мнению МИД РФ, Лондон и далее будет следовать по пути эскалации, а ожидать позитивных изменений в российско-британском политическом диалоге не приходится.

Всего через несколько дней после своего назначения Кэмерон прибыл на Украину и встретился в Киеве с Владимиром Зеленским. Глава британского МИД также провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и премьером Украины Денисом Шмыгалем.

Канцелярия премьер-министра Великобритании ранее подтвердила назначение экс-главы британского правительства на пост главы МИД. Его назначение одобрил британский король Карл III. Также Кэмерону присвоили титул барона, что означает, что он получит место в британской палате лордов.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Джеймс Клеверли возглавил министерство внутренних дел страны. Причиной увольнения прошлого главы МВД Суэллы Браверман стала ее критика действий полиции во время протестов в поддержку Палестины, которую она опубликовала в СМИ.





В Лондоне прошла масштабная акция в поддержку Палестины