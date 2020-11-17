Глава Крыма назвал арест Киевом российских самолетов "мелкой пакостью"

18:14
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Глава Крыма Сергей Аксенов осудил арест Украиной 44 самолетов российских авиалиний за полеты на территорию полуострова. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он охарактеризовал данный шаг как "очередную мелкую пакость" и "жест бессильной злобы". Аксенов подчеркнул, что ранее Украина арестовывала таким образом российские самолеты, однако это не оказывало никакого влияния на их работу.
"[Российские самолеты] будут летать всегда, невзирая на "заклинания" украинских "шаманов" в прокурорских мундирах и судейских мантиях", – заявил Аксенов.
Он отметил, что те, кто формирует и утверждает подобные решения, должны отвечать по российским законам.
Ранее прокуратора Автономной Республики Крым, которая входит в украинские правоохранительные структуры, наложила арест на 44 самолета российских авиалиний. Это связано с осуществлением ими полетов на территории полуострова.
Аналогичный инцидент произошел 9 сентября. Тогда прокуратурой Автономной республики Крым были заочно арестованы 65 российских самолетов. Решение мотивировалось нарушением "порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова".
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