Глава Крыма назвал арест Киевом российских самолетов "мелкой пакостью"

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Глава Крыма Сергей Аксенов осудил арест Украиной 44 самолетов российских авиалиний за полеты на территорию полуострова. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Он охарактеризовал данный шаг как "очередную мелкую пакость" и "жест бессильной злобы". Аксенов подчеркнул, что ранее Украина арестовывала таким образом российские самолеты, однако это не оказывало никакого влияния на их работу.

"[Российские самолеты] будут летать всегда, невзирая на "заклинания" украинских "шаманов" в прокурорских мундирах и судейских мантиях", – заявил Аксенов.

Он отметил, что те, кто формирует и утверждает подобные решения, должны отвечать по российским законам.

Ранее прокуратора Автономной Республики Крым, которая входит в украинские правоохранительные структуры, наложила арест на 44 самолета российских авиалиний. Это связано с осуществлением ими полетов на территории полуострова.

Аналогичный инцидент произошел 9 сентября. Тогда прокуратурой Автономной республики Крым были заочно арестованы 65 российских самолетов. Решение мотивировалось нарушением "порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова".