В Госдуму внесен проект об аресте имущества уехавших россиян, нарушивших закон

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Государственный совет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов направили в нижнюю палату парламента законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, которые совершили на территории страны различные правонарушения. Документ появился в доступе в думской электронной базе.

В пояснительной записке сказано, что такая мера необходима для недопущения уклонения злоумышленников от административной ответственности и обеспечения исполнения наказания за правонарушения, совершенные за границами России.

Авторы инициативы также предлагают распространить правило о привлечении к административной ответственности лиц, совершивших правонарушения за границами России, на все случаи совершения за рубежом правонарушений, направленных против интересов страны.

Кабмин уже поддержал данную инициативу при условии ее доработки с учетом замечаний. Так, правительство указало на то, что круг правонарушений, которые могут быть реализованы за пределами РФ, не ограничивается перечисленными в законопроекте нормами особенной части КоАП.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. Проект закона предполагает распространение статьи УК РФ о конфискации имущества на статью об организации незаконной миграции в том случае, если преступление было совершено из корыстных побуждений.

Комментируя данную инициативу, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев отмечал, что ввоз мигрантов на территорию страны приобрел характер высокодоходного бизнеса. Однако это способствует росту преступности. По словам парламентария, нелегальная миграция становится в том числе способом проникновения в Россию представителей экстремистских и террористических групп.

