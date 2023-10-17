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17 октября, 16:43

Политика

Канада ввела санкции против шести СМИ в Молдавии

Фото: 123RF/irynatolm

Власти Канады ввели санкции против шести средств массовой информации в Молдавии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Канада вводит санкции против 6 телевизионных станций, чьи лицензии на деятельность были отозваны Комиссией Молдовы по исключительным ситуациям", – говорится в сообщении.

Ограничения распространились на "Первый в Молдове", "РТР Молдова", Accent TV, "НТВ Молдова", ТВ6 и Orhei TV.

Ранее Канада обновила санкционный список против России, включив в него 42 физических и 21 юридическое лицо. Ограничения коснулись ректора МГИМО Анатолия Торкунова, главы Минтруда РФ Антона Котякова, изданий "Взгляд", "Комсомольская правда" и других.

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Сюжет: Санкции
политика
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