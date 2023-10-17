Канада ввела санкции против шести СМИ в Молдавии

Фото: 123RF/irynatolm

Власти Канады ввели санкции против шести средств массовой информации в Молдавии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

"Канада вводит санкции против 6 телевизионных станций, чьи лицензии на деятельность были отозваны Комиссией Молдовы по исключительным ситуациям", – говорится в сообщении.

Ограничения распространились на "Первый в Молдове", "РТР Молдова", Accent TV, "НТВ Молдова", ТВ6 и Orhei TV.

Ранее Канада обновила санкционный список против России, включив в него 42 физических и 21 юридическое лицо. Ограничения коснулись ректора МГИМО Анатолия Торкунова, главы Минтруда РФ Антона Котякова, изданий "Взгляд", "Комсомольская правда" и других.



Рекордное число новых брендов появилось в России в 2023 году