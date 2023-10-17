Посол Антонов заявил о недопустимости выпадов США против политического руководства РФ

Фото: телеграм-канал "Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США"

Москва считает неуместными и неприемлемыми выпады американской стороны против политического руководства России. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя интервью президента США Джо Байдена.

"Выпады против российского политического руководства считаем неприемлемыми и неуместными. Мы можем иметь разные точки зрения. Но недопустимо опускаться до непристойных характеристик, подогревая в очередной раз и без того расцветшую пышным цветом в стране русофобию", – приводит его слова телеграм-канал российского диппредставительства.

Посол также призвал политиков США осознать, что Российская Федерация никуда не денется с карты мира и начать думать о том, как сосуществовать вместе.

Ранее Байден пообещал, что в случае победы на предстоящих в 2024 году выборах примет меры не только для "подавления" России, но и поспособствует урегулированию палестино-израильского конфликта. Он также заявил, что Вашингтон должен объединить все европейские страны для продолжения давления на Москву.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь заявил, что у Байдена не получится "подавить" российского президента Владимира Путина. Он также отметил, что раньше предполагалось, что миссией президента США является обеспечение процветания американцев.

Байден планирует подавить РФ и урегулировать конфликт на Ближнем Востоке