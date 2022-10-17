В МИД РФ назвали обвинения ООН в адрес российской армии извращенной фантазией

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Обвинения спецпредставителя генсека ООН Прамилы Паттен в адрес российской армии выходят за грань разумного, написала в телеграм-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она отметила, что Паттен не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией независимой международной комиссии по расследованию на Украине.

Ранее Захарова заявила, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признался, что Киев ведет террористическую деятельность. Захарова обратила внимание на то, что в ходе своего признания Кулеба заявил о причастности к терроризму не силовиков или отдельных диверсантов, а непосредственно киевской власти.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом признал, что за атаками на территории Крыма и Белгородской области стоит Киев. Кулебе позвонили от имени экс-посла США в РФ Майкла Макфола.

Он также признался, что контрнаступление на южном направлении Киев готовил "в тесном сотрудничестве с партнерами, в первую очередь с США и Великобританией".



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