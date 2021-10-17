Посол Франции в Белоруссии покинул страну по требованию Минска – СМИ

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Посол Франции в Белоруссии Николя де Буйан де Лакост покинул страну по требованию властей. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на представительницу посольства.

"Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска", – говорится в сообщении.

Она уточнила, что посол уже попрощался с сотрудниками дипмиссии. По требованию белорусского МИД Николя де Буйан де Лакост должен покинуть страну до 18 октября. Представительница посольства добавила, что отъезд уже состоялся в воскресенье.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует безопасность пролета иностранных самолетов над республикой, однако если власти увидят в этом угрозу государству, то посадят любой лайнер.