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Политика

10:11

Пресс-служба Зеленского перепутала Латвию и Литву

политика

Фото: ТАСС/АР/Efrem Lukatsky

Сотрудники пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, ведущие страницу администрации в Facebook, опубликовали отчет о поездке украинского лидера в Латвию, перепутав эту страну с Литвой.

Фотографии с проведенных мероприятий в Латвии сопровождались подписью: "Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва – лучшие кадры". Ошибку заметили пользователи социальной сети. Спустя некоторое время пост отредактировали.


Президент Украины посетил Латвию с рабочим визитом накануне, 16 октября. Зеленский принял участие в церемонии возложения цветов к Памятнику свободы, а также посетил Латвийский музей оккупации.

В июле сотрудники пресс-службы украинского президента назвали город Торонто столицей Канады, перепутав ее с Оттавой. Позднее сотрудники пресс-службы Зеленского исправили ошибку, указав, что Торонто – столица провинции Онтарио. Бывший вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко решила провести "ликбез" и рассказала о столицах некоторых стран, однако сама совершила ошибку, назвав Гаагу столицей Нидерландов.

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