Президент Казахстана предупредил мир об угрозе ядерного армагеддона

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Эксперты оценивают вероятность ядерного армагеддона как максимально высокую, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на VIII Съезде мировых и традиционных религий в Астане.

"Сильно беспокоит риск ядерного конфликта <...> К большому сожалению, вместо конструктивных инициатив и политики разрядки набирают обороты конфронтационные решения", – цитирует его ТАСС.

Также глава государства предупредил мир об опасности санкционных и торговых войн, призвав страны при решении конфликтов полагаться в первую очередь на дипломатию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа вероятность третьей мировой войны снизилась, но полностью не прошла.

По его словам, весь мир ощущает "холодное предчувствие" войны из-за роста напряженности между крупными мировыми державами, ростом числа международных конфликтов, гонки вооружений и разделения мира на блоки.

