Депутаты СРЗП предложили увеличить до 50 тыс руб пособие при рождении ребенка

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В России предложили увеличить до 50 тысяч рублей единовременное пособие при рождении ребенка. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым.

Как отмечается в пояснительной записке, сейчас в ряде российских субъектов установлены региональные меры поддержки семей с детьми. Так, вместе с федеральным единовременным пособием отдельными субъектами установлены допвыплаты за счет средств региональных бюджетов.

"Вместе с тем отмечается ситуация, когда круг получателей и размер выплаты может значительно отличаться в зависимости от субъекта РФ. <...> Во многих субъектах РФ выплата единовременного пособия не предусмотрена", – говорится в документе.

Авторы законопроекта считают, что увеличение размера пособия создаст дополнительные стимулы для увеличения рождаемости и поможет устранить региональное неравенство.

Между тем россияне смогут получить по заявке до 10 тысяч рублей неистраченного остатка маткапитала. Для этого нужно будет обратиться в МФЦ, на почту или воспользоваться порталом "Госуслуг".

В кабмине отметили, что семьи получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал "Госуслуги". К уведомлению будет прилагаться частично заполненное заявление.