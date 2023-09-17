Украина могла избежать конфликта с Россией, отказавшись от части территорий – Трамп

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Украина могла избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласились отдать часть своих территорий. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC.

Экс-президент США отметил, что если бы Украина отказалась от территорий, которые стали частью России, можно было бы избежать военного конфликта и многочисленных жертв. По его словам, такое решение позволило бы Киеву сохранить страну и население.

"Они бы могли добиться соглашения с потерей территорий меньшего масштаба, чем Россия уже, будем честны, присоединила к себе. Можно было бы добиться сделки и никто бы не погиб", – отметил Трамп.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что нынешний президент США Джо Байден своей политикой в отношении Украины, возможно, толкает человечество к третьей мировой войне.

До этого Трамп заявил, что большая часть из того что говорит Джо Байден, является ложью. Он привел несколько примеров, когда слова Байдена оказались неправдой.