17 сентября, 16:16Политика
Экс-морпех США заявил, что Подоляк подставил Зеленского перед заседанием СБ ООН
Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк подставил главу страны перед заседанием Совбеза ООН. Он оскорбил жителей Китая и Индии, сообщил бывший американский морской пехотинец Брайан Берлетик.
"Кого он собирается переманивать на свою сторону? Его старший советник только что назвал китайцев и индийцев людьми с низким IQ. Здесь, в Юго-Восточной Азии, живут люди с индийскими и китайскими корнями. Конечно, они были оскорблены", – цитирует его РИА Новости.
Военный отметил, что выступление Зеленского 20 сентября окажется безуспешным, так как он не сможет переманить к себе страны, которые хотят остаться нейтральными.
"Никто не торопится спасать Зеленского или Запад и его прокси-войну на Украине", – добавил он.
До этого Михаил Подоляк заявил, что у Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. Как он утверждает, проблема этих двух стран заключается в том, что они не продумывают последствия своих действий, поэтому они обладают "слабым интеллектуальным потенциалом".
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Киеве не ждут изменения позиции ООН по конфликту на Украине. Как он утверждает, ООН является "фиктивной организацией" и ждать от нее чего-то действенного не нужно.
Однако Подоляк отметил, что Владимир Зеленский выступит и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, так как "это большая информационная площадка".
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