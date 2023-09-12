Советник главы офиса Зеленского оскорбил Индию и Китай

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У Индии и Китая слабый интеллектуальный потенциал. Об этом заявили в РИА Новости со ссылкой на интервью советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка украинскому изданию.

Как он утверждает, проблема этих двух стран заключается в том, что они не продумывают последствия своих действий, поэтому они обладают "слабым интеллектуальным потенциалом".

"Эти страны сегодня на боевых действиях зарабатывают, так же как Турция, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит – мы соблюдаем потребности наших национальных интересов", – отметил советник офиса президента Украины.

Также Подоляк добавил, что Китай и Индия эффективно спонсируют науку. Последняя страна, по его словам, "уже ездит по поверхности Луны", однако он считает, что это не говорит о понимании этим государством устройства современного мира.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в Киеве не ждут изменения позиции ООН по конфликту на Украине. Как он утверждает, ООН является "фиктивной организацией" и ждать от нее чего-то действенного не нужно.

Однако Подоляк отметил, что Владимир Зеленский выступит и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, так как "это большая информационная площадка".

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