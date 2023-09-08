Советник офиса Зеленского назвал ООН "фиктивной" организацией

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В Киеве не ждут изменения позиции ООН по конфликту на Украине. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на интервью советника офиса президента Украины Михаила Подоляка украинскому СМИ.

Как он утверждает, ООН является "фиктивной организацией" и ждать от нее чего-то действенного не нужно. Однако Подоляк отметил, что Владимир Зеленский выступит и на Генассамблее, и на Совбезе ООН, так как "это большая информационная площадка".

"Зеленский будет говорить о войне со всеми ее аспектами, включая геноцидный. Это не приведет к тому, что там будет что-то существенно измененное в позиции самой ООН", – заявил Подоляк.

Он также добавил, что ООН не существует как организация, которая на что-то влияет. По его словам, это учреждение будет и дальше собирать взносы и спонсировать деятельность комиссии ООН по расследованию нарушений на Украине, которую возглавляет норвежский судья Эрик Месе.

"Он не видит проявлений геноцида в этой войне со стороны России. Поэтому ожидать от ООН чего-то действенного не надо", – подчеркнул Подоляк.

Ранее политолог Иван Мезюхо, комментируя публикацию The New York Times о том, что причиной отставки главы Минобороны Украины Алексея Резникова мог стать затянувшийся коррупционный конфликт, предположил возможный уход с поста советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Мезюхо считает, что Подоляка заменят на менее агрессивного спикера.