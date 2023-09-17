Президент Южной Кореи пригрозил КНДР "концом режима" в случае ядерного удара

Президент Республики Корея Юн Сок Ель в интервью агентству Associated Press сообщила, что ядерный удар со стороны Северной Кореи вызовет ответные решительные действия со стороны США и приведет к "концу режима". Слова президента Южной Кореи приводит ТАСС.

Ядерный удар со стороны Пхеньяна вызовет ответные "решительные действия" США и Республики Корея и приведет к "концу режима" в КНДР.

"Наши страны подтвердили, что на любое нападение с использованием ядерного оружия со стороны Северной Кореи последует быстрый, сокрушительный и решительный ответ", – сказал южнокорейский лидер.

Юн Сок Ель добавил, что в будущем американское сдерживание превратится в совместную систему, в рамках которой Республика Корея и США будут действовать сообща. Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты своего союзника.

Ранее сообщалось о том, что Северная Корея вновь провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара. Были запущены две стратегические крылатые ракеты большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Уточняется, что запуск проводился в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.