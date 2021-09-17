В Роскомнадзоре расценили действия Twitter как вмешательство в выборы в России

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Роскомнадзор расценивает действия Twitter, который ранее заблокировал один из аккаунтов Мосгоризбиркома, как иностранное вмешательство в парламентские выборы в России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес руководства компании Twitter, Inc. с требованием в максимально короткие сроки пояснить причины введения ограничений в отношении аккаунта Московской городской избирательной комиссии", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что аккаунт, о котором идет речь, был создан с целью информирования граждан о ходе выборов в Государственную думу, однако из-за действий социальной сети Мосгоризбиркому пришлось создать новую страницу. Решение администрации Twitter расценивается как иностранное вмешательство в проходящую сейчас в России избирательную кампанию, заключили в Роскомнадзоре.

Выборы в Госдуму проходят в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

