В Киеве предупредили, что Зеленский может позавидовать судьбе Януковича

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Жесткие законы и высокие рыночные цены на газ могут привести к тому, что президент Украины Владимир Зеленский позавидует экс-лидеру этой страны Виктору Януковичу. Такое мнение выразила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Она считает, что украинцы не смогут покупать газ по текущей рыночной стоимости.

"Необходимо понимать, что это такой капкан, из которого мы уже не вылезем, и украинцы это сейчас чувствуют", – сказала она в эфире телеканала "Первый независимый".

Если Зеленский доведет до принятия закон, согласно которому украинцев будут выселять из квартир за неоплату коммуналки, заявила Савченко, то он позавидует судьбе Януковича, считает она.

Накануне стоимость газа в Европе опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубических метров. При этом в понедельник она обновила исторический максимум, преодолев отметку в 760 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее заявлял директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов, рост цен на газ на европейском рынке может быть вызван недостаточными запасами топлива в подземных хранилищах.