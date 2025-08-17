Лидер блока "Победа" Шор призвал жителей Молдавии выйти на протесты

Фото: depositphotos/luckyuran

Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор призвал молдавских граждан со следующей субботы, 23 августа, выходить на антиправительственные протесты в каждом районе и городе республики.

"Действующий режим объявил войну собственному народу. (Президент Молдавии Майа. – Прим. ред.) Санду и PAS показали, что люди для них – рабы, которые должны молча подчиняться. Но мы должны идти до конца", – написал Шор в своем телеграм-канале.

Лидер "Победы" подчеркнул, что власти боятся граждан Молдавии, по этой причине они пытались помешать людям провести протест в субботу, 16 августа.

В этот день участники акции протеста разбили около железнодорожного вокзала в Кишиневе палаточный лагерь. По словам организаторов, протест продолжится до выполнения властями требований манифестантов – освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции.

Демонстранты привезли палатки, воду и продукты питания, показывая готовность к длительному противостоянию с правительством. Спустя время полицейские демонтировали палаточный лагерь, применив силу.