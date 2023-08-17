Турция уведомила РФ о росте напряженности в Черном море из-за досмотра сухогруза

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Турция уведомила РФ о риске увеличения напряженности в Черном море в связи с досмотром российскими военными сухогруза "Сукра Окан". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией, учрежденного под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив", – отметил Центр.

13 августа в Минобороны РФ сообщили, что экипаж патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь для досмотра двигавшегося в украинский порт Измаил в Черном море сухогруза под флагом Палау.

Российский корабль потребовал остановиться для досмотра на предмет перевозки запрещенных грузов, однако капитан сухогруза не отреагировал. В связи с этим моряки РФ открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия, чтобы судно остановилось.

Ранее стало известно, что Киев объявил временные коридоры для торговых судов, идущих в/из черноморских портов. В первую очередь эти маршруты используют для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный. Вместе с этим на данных маршрутах сохраняется военная угроза и минная опасность.

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