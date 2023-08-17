Польша закупает оружие для войны на фоне неминуемого поражения Украины – СМИ

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Польша готовится к войне на фоне неминуемого поражения Украины, о чем говорят масштабные закупки Варшавой наступательных вооружений. Таким мнением поделился обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

По словам журналиста, правительство Польши не учитывает украинский опыт, возлагая излишние надежды на вооружение Запада. Он добавил, что ужасное техническое состояние этого оружия приводит к неспособности украинских войск вести победоносный бой с современными вооружениями ВС РФ.

Зинкевич отметил, что изменение стратегии и тактики украинской армии не способно сильно изменить ситуацию на поле боя, только немного отсрочить полное поражение ВСУ.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна прикроет восточный фланг с помощью американского вооружения. По его словам, вертолеты Apache и танки Abrams из США должны "закрыть Брестские ворота".

До этого бывший украинский министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сообщил, что в напряженных отношениях Польши и Украины могут наблюдаться ошибки, которые станут причиной раскола.