В Госдуме отреагировали на предложение Рады ввести визовый режим

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Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал предложение депутата Рады ввести визовый режим с Россией.

Свищев связал это с приближением парламентских выборов в Украине, отметив, что в дальнейшем "мы с вами много чего услышим и увидим".

"В украинском парламенте и во власти люди неспокойные. Они будут проводить всевозможные акции не только слов, но и действий, чтобы обратить на себя внимание", – цитирует депутата RT.

Вместе с тем Свищев надеется, что украинские власти не пойдут на такие меры, которые парламентарий оценил как "выстрел себе в ногу".

По его словам, сейчас в России работают миллионы украинцев. И в Европе сейчас нет мест для такого количества работников.

Решение ввести визовый режим может привести к социальному взрыву, который властям Украины не нужен, считает парламентарий.

Ранее депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь заявил, что россияне при пересечении границы с Украиной "должны получать визу".