Россия разработала ответ Украине на возможный транспортный запрет

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Минтранс РФ разработал ответные меры на возможное прекращение железнодорожного и автобусного сообщения между Украиной и Россией по инициативе украинской стороны. При этом в ведомстве надеются, что применять их на практике не придется, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих.

По мнению министра, если Украина прекратит железнодорожное и автобусное сообщение с Россией, это отразится, в первую очередь, на гражданах обеих стран и не принесет ничего, кроме неудобств и проблем.

Как подчеркнул Дитрих, "набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан". "В случае, если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать", − цитирует главу Минтранса РИА Новости.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Тогда в Госдуме назвали заявления украинской стороны предвыборной пропагандой, выразив сомнения, что за словами последуют реальные действия.

В начале августа на Украине также прозвучали предложения прекратить автобусное сообщение с Россией.