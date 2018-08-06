В Госдуме прокомментировали планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией

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Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией прокомментировал глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Парламентарий напомнил, что на Украине и ранее звучали предложения прекратить железнодорожное сообщение или ввести визы, что скажется, в первую очередь, на людях, которые ездят через границу работать или к родственникам. "Почему-то нужно ударить именно по рядовым гражданам для того, чтобы минимизировать отношения на уровне гражданского общества", – отметил Калашников в беседе с RT, отметив, что иначе контакты жителей двух стран будут вредить "тому вранью, которое льется с экранов телевизоров и других СМИ на Украине".

По мнению депутата, громкие заявления украинской стороны следует воспринимать как предвыборную пропаганду, и за ними навряд ли последуют реальные действия. "Все это закончится пшиком", – считает Калашников.

Ранее на Украине заявили о планах прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Авиасообщение между странами полностью отсутствует с октября 2015 года по инициативе Украины. Число пассажирских поездов также сократилось в разы.