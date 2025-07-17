Фото: министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Дегтярное в Харьковской области, Каменское в Запорожской области и Попов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт на харьковском направлении, отряды группировки войск "Центр" взяли под контроль Попов Яр, а группировка "Днепр" освободила Каменское.

Всего Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли свыше 1 185 военнослужащих. По данным оборонного ведомства, противник понес потери в размере до 160 солдат в зоне ответственности "Севера", свыше 420 – в зоне "Центра" и до 65 – в районе боевых действий "Днепра".

Кроме того, ВСУ лишились свыше 215 военных в зоне ответственности группировки "Запад", до 135 – в зоне "Юга", и до 190 – в зоне "Востока".

Ранее отряды "Востока" нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Вольное Поле и Новополь ДНР, а также в районе Темировки Запорожской области. Также группировке удалось взять под контроль населенный пункт Новохатское в ДНР.

Чуть ранее группировка войск "Восток" освободила село Воскресенка, а подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР.

