Премьер Сербии сообщила о запрете Вучичу посетить комплекс концлагеря Ясеновац

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала запрет властями Хорватии на посещение сербским лидером Александром Вучичем мемориального комплекса на месте концлагеря Ясеновац антицивилизационным и антиевропейским.
"Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории", – цитирует ее ТАСС.
В свою очередь глава МВД Сербии Александар Вулин резко осудил данное решение, а также заявил о введении особого режима для дипломатов Хорватии в связи с решением хорватской стороны запретить Вучичу, чьи родственники погибли в Ясеновац, посетить мемориальный комплекс.
"С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля", – добавил он.
Вулин также обвинил хорватские власти фашизме.
В свою очередь, министр иностранных дел Сербии Никола Селакович созвал экстренную пресс-конференцию.
Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который планировал рабочую поездку в Сербию. К ситуации с логистикой визита подключился президент страны Александр Вучич. Впоследствии он оповестил посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко о переносе встречи с российским министром.
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