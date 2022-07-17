Премьер Сербии сообщила о запрете Вучичу посетить комплекс концлагеря Ясеновац

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич назвала запрет властями Хорватии на посещение сербским лидером Александром Вучичем мемориального комплекса на месте концлагеря Ясеновац антицивилизационным и антиевропейским.

"Это антиевропейское и антицивилизационное решение, грубое нарушение свободы передвижения. Даже не анализирую, как много это говорит о неуважении к сербским жертвам. Это самый большой скандал между Сербией и Хорватией в новейшей истории", – цитирует ее ТАСС.

В свою очередь глава МВД Сербии Александар Вулин резко осудил данное решение, а также заявил о введении особого режима для дипломатов Хорватии в связи с решением хорватской стороны запретить Вучичу, чьи родственники погибли в Ясеновац, посетить мемориальный комплекс.

"С сегодняшнего дня все функционеры хорватского государства, все обладатели служебных или дипломатических паспортов должны будут специально объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию и будут подпадать под особый режим контроля", – добавил он.

Вулин также обвинил хорватские власти фашизме.

В свою очередь, министр иностранных дел Сербии Никола Селакович созвал экстренную пресс-конференцию.

Ранее Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова, который планировал рабочую поездку в Сербию. К ситуации с логистикой визита подключился президент страны Александр Вучич. Впоследствии он оповестил посла РФ в Сербии Александра Боцана-Харченко о переносе встречи с российским министром.