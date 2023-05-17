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Чехия отменила передачу РФ ряда объектов недвижимости в бесплатное пользование. Об этом пишет RT со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

Утратившими силу признаны девять постановлений, которые ранее утверждали безвозмездную передачу СССР недвижимости для использования дипломатами. Уточняется, что речь идет о 59 участках.

"Вместо бесплатного использования можно будет договориться об использовании объектов на основе договоров аренды или приступить к другим решениям, более выгодным для Чехии", – сообщается в материале.

Кроме того, отмечается, что российская сторона должна будет выполнить свои обязательства по договорам.

В начале марта в СМИ появилась информация о том, что правительство Чехии решило пересмотреть документы о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, которые были выданы сначала Советскому Союзу, а затем и России.

По информации чешских изданий, когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, РФ придется заплатить за аренду. Сообщалось, что министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга, которая якобы достигает десятков миллионов крон.

