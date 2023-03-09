Чехия потребует у Москвы плату за пользование землей по советским контрактам – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Правительство Чехии решило пересмотреть документы о безвозмездной передаче права пользования 40 земельными участками, которые были выданы сначала Советскому Союзу, а затем и России. Об этом информирует портал Seznam zprávy.

По словам автора материала, более 40 лет назад СССР разрешили на бесплатной основе пользоваться территориями для дипломатических миссий. После этого РФ смогла унаследовать данное право.

"Когда эти участки и здания лишатся статуса миссии, России придется заплатить Чехии за аренду. По информации Seznam zprávy, министерство иностранных дел Чехии уже подсчитало сумму долга за аренду, которая достигает десятков миллионов крон. В министерстве не раскрыли точную сумму и детали", – говорится в сообщении.

В 2022 году в министерстве иностранных дел Польши заявили, что Варшава рассчитает потери за годы Второй мировой войны и потребует возмещения ущерба от российской стороны. В МИД объяснили, что подобный расчет составят через исследования, которые применялись для анализа ущерба.

На это отреагировал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, который назвал дегенератами представителей министерства иностранных дел Польши. По его словам, Москва могла бы предъявить Варшаве счет за все, что СССР безвозмездно передал стране во время социализма.

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