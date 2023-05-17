В Индии оценили возможное ограничение ЕС импорта продуктов из российской нефти

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Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар оценил заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о возможном ограничении импорта индийских нефтепродуктов, которые производятся из российской нефти, пишет агентство ANI.

Ранее в СМИ сообщили, что Боррель назвал продажу индийским государством топлива из российской нефти в страны Европы обходом санкций. Он заявил, что Евросоюзу необходимо принять меры против этого вида получения прибыли на российской нефти.

"Посмотрите на правила Совета ЕС", – сказал Джайшанкар.

Глава индийского МИД заявил, что нефть из России существенно перерабатывается в третьих странах. Именно поэтому новый полученный продукт нельзя рассматривать как российский.

Обращаясь к Боррелю, Джайшанкар призвал его ознакомиться с постановлением ЕС 833/2014.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогут договориться о включении в 11-й пакет санкций против России запрета на импорт трубопроводного газа. Обсуждение пакета санкций почти завершилось и включить в него новые серьезные меры уже вряд ли будет возможно.

