Генконсул США в Екатеринбурге Сторроу покинула Урал

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Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу завершила работу в должности. Ее прощальное слово опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.
Она акцентировала внимание на проделанной работе и заявила, что, как и другие сотрудники консульства, испытывала искренний интерес к жителям региона.
"Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы", – написала Сторроу.
Дипломат также выразила благодарность за возможность быть частью екатеринбургского сообщества. Также она поблагодарила за встречи с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле.
После возвращения домой она пообещала рассказать американцам о духе Урала и о том, как много общего у людей из США и России, и заверила, что угостит соотечественников пельменями. Сторроу выразила надежду, что генконсульство в Екатеринбурге скоро возобновит работу в полном объеме.
Генконсульство США в Екатеринбурге с 1 апреля прекратило выдавать визы россиянам и обслуживать американских граждан. Решение было принято по результатам проверки безопасности диппредставительства Соединенных Штатов, условий работы персонала в России и после консультаций с Госдепом.
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