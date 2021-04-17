США могут ужесточить санкции против российских долговых бумаг – СМИ

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Белый дом изучает возможность ужесточения санкций, введенных в отношении российского государственного долга и ценных бумаг. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, администрация президента США Джо Байдена проводит анализ ограничений, введенных против России 15 апреля. Новые меры, призванные ужесточить эти санкции, могут быть приняты, если Кремль "не прекратит хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США".
В качестве одного из рассматриваемых вариантов таких мер называется введение запрета покупки американскими компаниями рублевых облигаций российских госбанков, как на первичном, так и на вторичном рынке.
15 апреля Соединенные Штаты ввели новые санкции против России и заявили о высылке 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В их числе несколько сотрудников спецслужб РФ. Ограничения мотивировали возможным вмешательством России в американские выборы и хакерскими атаками.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не обладает возможностью представить сопоставимый ответ на американские санкции в отношении госдолга, однако эти ограничения российской экономике "по плечу".
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