SANA: два человека погибли, 19 ранены при авиаударах Израиля по городу Дераа на юге Сирии

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Не менее двух человек погибли и 19 получили ранения в результате авиаударов, нанесенных Израилем по городу Дераа на юге Сирии. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Согласно данным агентства, среди погибших есть мирные жители.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, сообщили о проведении авиаударов по военным целям на юге Сирии, которые, по их данным, использовались силами, связанными с бывшим сирийским президентом Башаром Асадом.

В заявлении ЦАХАЛ указано, что удары были нанесены по командным центрам и военным объектам, где находятся оружие и транспортные средства, принадлежащие старому сирийскому режиму. В оборонном ведомстве Израиля подчеркнули, что эти объекты восстанавливаются для дальнейшего использования и их присутствие на юге Сирии представляет угрозу для безопасности страны.

В конце февраля израильские истребители также нанесли удары по объектам на юге Сирии в рамках "новой политики по умиротворению" этих районов. Под удары израильских ВВС попали командные центры и многочисленные объекты с вооружениями.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац подчеркивал, что Израиль "не позволит южной Сирии стать южным Ливаном".