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Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван, который сейчас проживает в Автралии, попросил дать ему российское гражданство. Об этом пишет РИА Новости.

"С огромным удовольствием сам бы поучаствовал в выборах, <...> но у меня нет российского гражданства. На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином", – поделился он.

Такую просьбу Иван озвучил, находясь рядом с российским генконсульством в Сиднее. Там располагается участок для выборов президента РФ.

В СМИ уточнили, что юноша прибыл на территорию Австралии вместе с братом и матерью после развода родителей.

По данным российского агентства, женщина, которая считается матерью Сырского, ставила лайки в соцсетях на посты в поддержку российской стороны. Предполагаемый брат главкома в 2013-м был оштрафован за ложное сообщение о готовящемся взрыве.

Ранее в прессе писали, что бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного могут вернуть в Киев для подписания мира с Москвой. Военный эксперт Алексей Анпилогов уточнил, что украинские военные уже открыто насмехаются над президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины