МИД Румынии вызвал посла РФ из-за заявлений о румынском золоте

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Российского диппредставителя в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в МИД Румынии, ему выразили недовольство рассмотрением Москвой проблемы румынского золота, которое было вывезено в 1916–1917 годах. Об этом сообщается на сайте румынского ведомства.

Кузьмин был вызван по просьбе главы МИД Румынии Луминицы Одобеску.

"Послу было передано глубокое недовольство румынской стороны искаженным, усеченным и несоответствующим способом рассмотрения, в том числе в публичном сообщении посольства Российской Федерации, важных тем, имеющих двустороннюю значимость, берущих свое начало в историческом прошлом", – говорится в сообщении.

В частности, речь идет об обращении посольства РФ к Бухаресту, где дипломаты попросили Румынию отказаться от мечты вернуть золото.

14 марта Европарламент поддержал требование румынской стороны о возвращении вывезенного в РФ в 1916–1917 годах румынского золота и исторических архивов. Такую тему намерены поднять в тот момент, когда "региональная ситуация позволит возобновить политический диалог между сторонами".

Евродепутаты признали, что часть ценностей были возвращены стране в 1935 и 1956 годах. По данным ЕП, существует якобы 91,5 тонны чистого золота, которое не было возвращено.

Комментируя требования Румынии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва уже передала Бухаресту золотые запасы. В частности, в 1935 году советские власти в знак доброй воли направили этому государству 1 436 тонн ценностей, оставшихся еще с царских времен.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что ЕС украл у российской стороны активы на 300 миллиардов долларов и при этом требует вернуть золото Румынии. Политик отметил, что в ЕП разыгрался аппетит.