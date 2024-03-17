Самолет британского министра лишился навигации из-за экономии средств – СМИ

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Самолет, на борту которого находился министр обороны Великобритании Грант Шэппс, оказался без средств радиоэлектронной защиты из-за решения властей сэкономить. Об этом сообщает телеканал ITV.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские комплексы РЭБ заглушили спутниковые сигналы самолета с британским главой Минобороны, когда тот пролетал рядом с Калининградом. Отмечается, что пассажиры самолета не могли пользоваться интернетом, а воздушное судно на протяжении получаса испытывало проблемы с определением местоположения.

"Самолет Королевских ВВС, который столкнулся с "глушением GPS-сигналов", когда перевозил министра обороны, был подвержен вмешательству, потому что британские военные сократили финансирование для его защитных систем", – передает телеканал.

Отмечается, что ранее министры использовали самолеты, оборудованные всеми необходимыми приспособлениями, однако экс-премьер Великобритании Борис Джонсон решил избавиться от них ради экономии.

До этого стало известно, что Шэппс отказался от поездки в Одессу во время своего последнего визита на Украину, состоявшегося 7 марта. По данным СМИ, причиной изменения программы визита стало наличие у британской разведки "реальной целенаправленной угрозы ракетного удара".