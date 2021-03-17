Володин прокомментировал заявление Байдена о Путине

Фото: Агентство "Москва"/Пресс-служба Госдумы РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил последние заявления президента США Джозефа Байдена. Он назвал их "истерикой от бессилия", сообщает "Газета.ру".

"Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин – наш президент, нападки на него – это нападки на нашу страну!" – заявил Володин.

Ранее Байден заявил, что Россия должна "заплатить цену" якобы за попытки Москвы вмешаться в выборы президента США 2020 года.

Также, по мнению американского лидера, Путин пытается ослабить европейский проект и навредить трансатлантическому единству. Такие действия Байден объяснил тем, что Россия якобы не готова вступать в переговоры с единым союзом.

