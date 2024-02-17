Машина цензуры в США продолжит охоту на Илона Маска – Медведев

Фото: kremlin.ru

Зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев предупредил бизнесмена Илона Маска, что машина государственной цензуры США продолжит охоту на него. Об этом он написал в социальной сети X.

Накануне Илон Маск заявил, что американцы не осознают, какой мощью обладает государственная цензура в США. Бизнесмен отметил, что он и его компании подверглись многочисленным атакам, как только цензура в социальной сети X была отменена. В ответ на это Медведев оставил свой комментарий:

"Они только начали свою охоту, Илон", – предупредил Медведев.

Ранее американский предприниматель обвинил власти Соединенных Штатов в цензурной политике. Он заявил, что общественность до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного правительственно-промышленного комплекса.

До этого Илон Маск возмутился возможными попытками помешать распространению интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Он назвал происходящее безумным уровнем цензуры.