Захарова призвала Трасс доказать, что Великобритания не планирует напасть на Россию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Великобритании стоит доказать, что страна не планирует напасть на Россию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает РИА Новости, российский дипломат призвала Лондон принять сигнал Москвы, что Россия не имеет планов нападать на кого-либо.

"А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно", – подчеркнула Захарова на брифинге.

Представитель МИД РФ напомнила, что британский боевой эсминец в июне 2021 года вторгся в российские территориальные воды.

"У нас сейчас появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция", – предположила Захарова.

Она обратилась к главе МИД Великобритании Лиз Трасс с просьбой доказать обратное.

"Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс", – сказала российский дипломат.

Ранее журналистка Мэри Дежевски в материале для издания Spiked выразила мнение, что Трасс на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым проявила высокомерие и невежество. Как утверждалось в статье, это привело к дальнейшему ухудшению отношений Великобритании с Россией.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог.

Он подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.