Захарова призвала Трасс доказать, что Великобритания не планирует напасть на Россию

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Великобритании стоит доказать, что страна не планирует напасть на Россию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как передает РИА Новости, российский дипломат призвала Лондон принять сигнал Москвы, что Россия не имеет планов нападать на кого-либо.
"А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно", – подчеркнула Захарова на брифинге.
Представитель МИД РФ напомнила, что британский боевой эсминец в июне 2021 года вторгся в российские территориальные воды.
"У нас сейчас появилось стойкое ощущение: возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция", – предположила Захарова.
Она обратилась к главе МИД Великобритании Лиз Трасс с просьбой доказать обратное.
"Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс", – сказала российский дипломат.
Ранее журналистка Мэри Дежевски в материале для издания Spiked выразила мнение, что Трасс на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым проявила высокомерие и невежество. Как утверждалось в статье, это привело к дальнейшему ухудшению отношений Великобритании с Россией.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог.
Он подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.
Глава МИД Великобритании удивила коллег на встрече с Лавровым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: