Трамп призвал Европу "забрать" более 800 боевиков из Сирии

Дональд Трамп обратился к лидерам европейских государств с призывом "забрать" более 800 членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), захваченных в Сирии, и придать их суду. Сообщение американского президента опубликовано в микроблоге Twitter.
"США не хотят наблюдать за тем, как боевики проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Время для других активизироваться и делать работу, которую они так способны делать", – написал Трамп. Он также добавил, что "Халифат вот-вот падет".
В декабре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о победе над террористической группировкой. Борьба с боевиками была единственной причиной пребывания американских военных в Сирии, отметил глава Белого дома. Трамп пообещал, что территорию САР "быстро" и "полностью" покинут более двух тысяч американских военных. Госсекретарь США Майк Помпео же заявил, что президент готов к новым боевым действиям в Сирии, но надеется, что до этого дело не дойдет.
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