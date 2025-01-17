В ГД внесен проект о продлении срока принятия наследства семьями погибших участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Законопроект о продлении срока принятия наследства родственниками погибших участников спецоперации был внесен в Госдуму, говорится в официальном телеграм-канале "Единой России".

"Сейчас <...> в случае объявления гражданина умершим суд может признать днем смерти этого гражданина конкретный день его предполагаемой гибели, и тогда днем открытия наследства является день и момент смерти, указанные в решении суда", – говорится в сообщении.

В партии также отметили, что иногда возникают случаи, когда извещающие о смерти документы приходят семьям с опозданием, что тоже приводит к пропуску сроков принятия наследства.

Первый заместитель руководителя "Единой России" Дмитрий Вяткин подчеркнул, что устранение данного правового пробела позволит родственникам погибших участников СВО вступать в наследство без обращения в суд. По его словам, для этого в течение шести месяцев после получения свидетельства о смерти нужно будет обратиться к нотариусу.

Ранее в Госдуме предложили разрешить участникам специальной военной операции заключать брак со своими сожительницами дистанционно при помощи видеосвязи или с использованием биометрических данных. Это необходимо, чтобы уравнять эти отношения в правах с браками других военнослужащих, заключенными до мобилизации или поступления на контакт.

Законопроект даст возможность спутницам погибших и пропавших без вести участников СВО добиться признания брачных отношений в судебном порядке и, соответственно, получить госвыплаты и наследство.