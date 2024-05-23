"Известия": участникам СВО предложили дать возможность заключать браки онлайн

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В Госдуме предложили разрешить участникам специальной военной операции заключать брак со своими сожительницами дистанционно при помощи видеосвязи или с использованием биометрических данных, сообщает газета "Известия" со ссылкой на законопроект.

Это необходимо, чтобы уравнять эти отношения в правах с браками других военнослужащих, заключенными до мобилизации или поступления на контакт. Законопроект даст возможность спутницам погибших и пропавших без вести участников СВО добиться признания брачных отношений в судебном порядке и, соответственно, получить госвыплаты и наследство.

Инициативу уже поддержали в Ассоциации банков России (АБР). Там считают, что будет справедливым, если обладать правом на наследство будут не только законные, но и фактические члены семьи военнослужащего.

По словам начальника правового управления АБР Сергея Клименко, законодательное закрепление критериев фактического брака внесет ясность в вопросы наследования. Он рассказал, что нередко банки сталкиваются с ситуациями, когда люди живут вместе и совместно платят кредит, однако при смерти одного из них второй не имеет никаких прав на собственность, для приобретения которой взят кредит.

В АРБ считают, что такую возможность надо предоставить не только военнослужащим ВС РФ, но и всем категориям, которые несут службу, в том числе сотрудникам Росгвардии, правоохранительных органов и пограничникам.

Ранее в Госдуму внесли поправки, в соответствии с которыми семьи погибших участников СВО с детьми смогут получать одновременно две пенсии, пока ребенку не исполнится 23 года.

На данный момент в законе предусмотрено право потерявших отца семей на получение двух пенсий – страховой и по потере кормильца. Однако его действие распространяется лишь на тех жен погибших бойцов СВО, которые воспитывают детей не старше восьми лет. Поправки увеличат предельно допустимый возраст ребенка.

Кроме того, действие этого закона будет распространяться на всех вдов российских военных вне зависимости от их возраста, трудоспособности, сферы занятости и уровня дохода.