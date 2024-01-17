Политолог рассказал о значении слов советника президента США про новый миропорядок

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Заявление советника американского президента по нацбезопаности Джейка Салливана подразумевает, что Соединенные Штаты сохранят в мире свою доминирующую позицию. Об этом заявил директор центра политического анализа Павел Данилин в эфире радиостанции "Комсомольская правда", комментируя недавние слова Салливана о зарождении нового миропорядка с сохранением "самых ценных принципов и институтов".

С его слов, когда говорят о новом миропорядке, то имеются в виду негативные аспекты. Салливан не сказал о деколонизации или альтерглобализме, указал политолог.

"Он говорит, наоборот, о росте влияния транснациональных корпораций, значимости глобалистских структур, в которых США играют центральную роль", – добавил Данилин.

По мнению эксперта, Салливан не заявляет о миропорядке, который видит весь свободный мир. Он говорит о миропорядке, в котором свободный мир будет уничтожен, а США сохранят свою доминирующую позицию, объяснил он.

Политолог считает, что для РФ это неприемлемо, а также напомнил, что еще в 2000-е годы Владимир Путин заявил о недопустимости существования однополярной модели, во главе которой будет Америка. Он считает, что Россия является составной частью плана Соединенных Штатов, который для страны "ничего хорошего не сулит".

"Нам нужно решать свои проблемы и придерживаться своего плана, который описан Владимиром Путиным. Он его придерживается еще с 2000 года", – резюмировал Данилин.

Ранее Салливан во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил формирование нового миропорядка на фоне того, как мир подошел к концу одной эры и началу другой. Он уверен, что одна из частей стратегии формирования США и другими странами нового мирового порядка – "защита от агрессии РФ".

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