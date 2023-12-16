Взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области

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Взрывы прозвучал в Киевской области, после чего в столице Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

После объявления тревоги в Киеве также прогремело несколько взрывов.

До этого сирены воздушной тревоги были включены в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Сильные взрывы были слышны в Киеве и днем 14 декабря. В некоторых районах украинской столицы после них также отключилось водоснабжение.

До этого, в ночь на 14 декабря СМИ писали о взрывах в городе Херсон, который находится под контролем украинской стороны. На тот момент сигналы воздушной тревоги звучали в Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

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